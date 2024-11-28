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Израильские военные открыли огонь на юге Ливана, пострадали два человека

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг открывали огонь в районе поселка Маркаба на юге Ливана, два человека получили ранения, сообщает в четверг Associated Press.

В свою очередь в телеграм-канале ЦАХАЛ написали, что "группа подозрительных лиц прибыла на транспортных средствах" в закрытую зону на юге Ливана и нарушила условия перемирия. После этого израильские военные открывали огонь в их сторону.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные продолжат и впредь бороться с нарушениями режима прекращения огня.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи обращался к жителям деревень на юге Ливана с призывом пока не возвращаться в родные места. Он пояснил, что подразделения ЦАХАЛ остаются на своих позициях, и добавил, что израильские военные оповестят, когда в эти районы можно будет безопасно въехать.

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

Представитель Временных сил ООН в Ливане Андре Тененти заявил LBCI, что миротворцы продолжат оставаться в их зоне ответственности на юге. Он добавил, что они будут способствовать стабилизации ситуации в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701 и поддерживать ливанских военных при их развертывании на пограничных территориях.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ООН Хезболла ЦАХАЛ
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