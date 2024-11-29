В финской акватории Балтики прошли учения НАТО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Крупные международные военно-морские учения Stingdantys veai 2024 ("Ледяной ветер 2024") прошли в территориальных водах Финляндии, а также на островах 18-29 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

"В ходе учений литовские солдаты совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи района, острова и объекта. Самыми большими трудностями для солдат на учениях были гористая и каменистая местность и крайне суровый климат", - говорится в сообщении.

Международные учения включали операции по надводному бою, десанту, береговой обороне и обороне гавани на тактическом уровне.

Сообщается, что в целом в учениях приняли участие почти 4,5 тыс. солдат и матросов и 30 кораблей из США, Франции, Германии, Дании, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

"Учения укрепили возможности Финляндии и союзников по НАТО по защите региона Балтийского моря в сложных погодных условиях путем проведения совместных военно-морских операций", - отметили в военном ведомстве.