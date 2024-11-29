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Участники протеста в Тбилиси ломают ворота одного из входов в парламент

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси на прилегающих к зданию парламента Грузии улицах полиция периодически применяет водометы против агрессивно настроенных протестующих, которые закидывают полицейских различными предметами, включая пиротехнические изделия, передает корреспондент "Интерфакса".

Участники акции протеста пытаются сломать металлические ворота одного из входов в парламент. Полиция не дает им приблизиться к воротам, применяя водометы, которые размещены также во внутреннем дворе здания.

Находящиеся вблизи парламента подразделения спецназа МВД Грузии удерживают позиции. Спецназовцы прикрываются от летящих в их сторону предметов щитами.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в масках начали задержания наиболее агрессивных протестующих, которые бросали в полицейских бутылки, предположительно, с зажигательной смесью. В полицию также летели пиротехнические изделия и бутылки с краской.

Грузия Тбилиси парламент протесты водометы
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