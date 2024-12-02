Lufthansa продлила приостановку полетов в Тель-Авив до конца января

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Авиаконцерн Deutsche Lufthansa в понедельник сообщил, что его самолеты по-прежнему не будет летать в Израиль.

"Все авиакомпании группы Lufthansa продлят приостановку своих полетов в Тель-Авив до 31 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В группу входят авиакомпании Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

"Пострадавшие пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на более позднюю дату или, в качестве альтернативы, получат полный возврат стоимости билета", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Lufthansa не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).