В Эр-Рияде запустили метрополитен

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Эр-Рияде открылся метрополитен, сообщает "Аль-Арабийя".

В ходе первой фазы запуска метрополитена открыты три из шести линий. Первая (38 км) проходит с севера на юг города, вторая (29 км) проложена из центра в Международный аэропорт имени Короля Халида, а третья (30 км) соединяет районы на севере и северо-востоке.

На прошлой неделе церемонию открытия метро провел король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Проект реализуется при поддержке наследного принца Мухаммеда бен Салмана в соответствии с целями стратегии Vision 2030, которую курирует принц.

15 декабря ожидается открытие четвертой линии (25 км), идущей с запада на восток, и пятой (13 км), проведенной через центр города. Третий этап, намеченный на 5 января 2025 года, предполагает запуск шестой линии (41 км), также проходящей с запада на восток Эр-Рияда.

По данным "Аль-Арабийи", общая протяженность линий метрополитена составит 176 км. Столичное метро станет вторым в стране после надземного метрополитена агломерации Мекки.

Запуск метро поможет в решении транспортных проблем Эр-Рияда, где ситуация с автомобильными пробками существенно ухудшилась за последние годы на фоне активно ведущегося строительства, роста числа жителей и притока туристов. Ожидается, что к началу следующего десятилетия население Эр-Рияда увеличится примерно до 10 млн человек с около 8 млн сейчас, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия также стремится войти в число самых посещаемых городов мира, более чем удвоив приток иностранных гостей к 2030 году - до 70 млн с 27 млн в 2023 году. За ближайшие 10 лет в развитие туристической инфраструктуры планируется инвестировать около $1 трлн. Развитие туристического сектора проводится в рамках усилий по диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от экспорта нефти.

В 2030 году в Эр-Рияде пройдет выставка World Expo, а в 2034 году Саудовская Аравия, как ожидается, примет Чемпионат мира по футболу.

Строительство метрополитена, пассажирооборот которого составит более 3,6 млн человек в сутки, было начато в 2012 году и изначально предполагалось, что он будет открыт в 2018 году.