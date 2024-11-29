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Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 17 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии с 17 декабря начнется регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии, сообщает пресс-служба ЦИК республики.

"Решением ЦИК Республики Абхазия утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов президента, назначенных на 15 февраля 2025 года. Согласно плану, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов будет проходить с 17 декабря по 6 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регистрация кандидатов в президенты начнется 6 января и завершается 16 января.

Для проведения выборов президента республики в республике будет создано 35 округов и 152 избирательных участка.

Волнения в Абхазии и уход президента в отставку

В середине ноября в Абхазии началось противостояние властей и оппозиции, связанное с соглашением с РФ об осуществлении инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Оппозиция считает, что его реализация может привести к отчуждению земель и подорожанию недвижимости, а также к сворачиванию деятельности малого и среднего бизнеса в республике.

После массовых беспорядков и захвата правительственных зданий в Сухуме сторонники оппозиции выдвинули требование об отставке президента и премьер-министр республики.

В результате переговоров президент республики Аслан Бжания согласился уйти в отставку. После этого сторонники оппозиции покинули комплекс правительственных зданий.

Обязанности президента в соответствии с конституцией республики до проведения выборов исполняет вице-президент Бадра Гунба. Вместо ушедшего в отставку главы кабинета министров Александра Анкваба и.о премьер-министра назначен бывший спикер парламента Валерий Бганба.

Бжания ранее заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах главы республики.

Абхазия
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