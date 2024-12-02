Аналитики Wedbush допустили рост акций Apple еще на 28% за ближайший год

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цена акций Apple Inc. может увеличиться еще на четверть в ближайший год за счет активного внедрения технологий искусственного интеллекта, полагают аналитики финансовой компании Wedbush.

Wedbush дает акциям Apple рейтинг "выше рынка" с целевой ценой на последующие 12 месяцев в $300, что предусматривает подъем на 28% с текущих котировок. Это самый оптимистичный прогноз среди 52 аналитиков, отслеживаемых FactSet.

В мире существует свыше 2 млрд устройств, работающих на операционной системе iOS, включая 1,5 млрд смартфонов iPhones, отметил аналитик Wedbush Дэн Айвз. Поддержка ИИ в настоящее время осуществляется только на смартфонах последней модели iPhone 16, представленной в сентябре, и премиальных версиях iPhone 15, однако в ближайшие годы "свыше 20% населения планеты будет взаимодействовать с искусственным интеллектом посредством устройств Apple, прогнозирует Айвз.

"Мы полагаем, что успех iPhone 16 и сильные продажи в грядущий праздничный сезон ознаменуют возобновление роста для компании из Купертино в ближайшие 12-18 месяцев", - написал аналитик.

По оценкам Wedbush, Apple может продать свыше 240 млн смартфонов в 2025 финансовом году, что станет рекордным показателем в истории компании.

Акции Apple дорожают на 1,2% в понедельник. С начала года капитализация самой дорогой компании в мире увеличилась почти на 25% и достигла $3,59 трлн.