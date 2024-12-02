Поиск

Аналитики Wedbush допустили рост акций Apple еще на 28% за ближайший год

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цена акций Apple Inc. может увеличиться еще на четверть в ближайший год за счет активного внедрения технологий искусственного интеллекта, полагают аналитики финансовой компании Wedbush.

Wedbush дает акциям Apple рейтинг "выше рынка" с целевой ценой на последующие 12 месяцев в $300, что предусматривает подъем на 28% с текущих котировок. Это самый оптимистичный прогноз среди 52 аналитиков, отслеживаемых FactSet.

В мире существует свыше 2 млрд устройств, работающих на операционной системе iOS, включая 1,5 млрд смартфонов iPhones, отметил аналитик Wedbush Дэн Айвз. Поддержка ИИ в настоящее время осуществляется только на смартфонах последней модели iPhone 16, представленной в сентябре, и премиальных версиях iPhone 15, однако в ближайшие годы "свыше 20% населения планеты будет взаимодействовать с искусственным интеллектом посредством устройств Apple, прогнозирует Айвз.

"Мы полагаем, что успех iPhone 16 и сильные продажи в грядущий праздничный сезон ознаменуют возобновление роста для компании из Купертино в ближайшие 12-18 месяцев", - написал аналитик.

По оценкам Wedbush, Apple может продать свыше 240 млн смартфонов в 2025 финансовом году, что станет рекордным показателем в истории компании.

Акции Apple дорожают на 1,2% в понедельник. С начала года капитализация самой дорогой компании в мире увеличилась почти на 25% и достигла $3,59 трлн.

Apple Wedbush
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шольц обещает поставки Киеву в 2025 г. систем ПВО, гаубиц, БПЛА и вертолетов

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Авиация РФ и Сирии атаковала антиправительственные силы к юго-востоку от Алеппо

Иракские военизированные формирования выдвигаются на помощь сирийским военным

В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });