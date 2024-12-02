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В Бельгии назначен новый министр иностранных дел

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Бельгии Бернар Кентен принес в понедельник присягу королю бельгийцев Филиппу, сообщили национальные СМИ.

Кентен приходит на смену выдвинутой Бельгией в состав Европейской комиссии и приступившей накануне к обязанностям члена ЕК Аджи Лябиб.

СМИ отмечают "длительную карьеру в министерстве иностранных дел" нового главы бельгийской дипломатии.

"Вот уже 23 года, как я поступил в министерство иностранных дел и защищаю интересы бельгийцев и европейцев. И я не посторонний в политической деятельности, потому что уже работал в нескольких министерских кабинетах", - сообщил новый глава МИД на пресс-конференции после присяги.

В Бельгии, где проходят долгие и трудные консультации по формированию нового коалиционного правительства после июньских парламентских выборов, действующий кабинет министров во главе с Александром Де Кроо выполняет функции переходного правительства.

Бельгия
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