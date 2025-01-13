Поиск

В Брюсселе прошла многотысячная демонстрация против пенсионной реформы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Брюсселе на манифестацию против планируемой пенсионной реформы по призыву профсоюзов вышли около 30 тысяч человек, передает телеканал RTBF.

Акция прошла по призыву объединившихся в единый фронт различных профсоюзных организаций Бельгии, которые выступают против реформы. Среди протестующих распространили листовки, в которых сказано, что планируемая властью экономия в 3 млрд евро для выправления государственного бюджета будет означать, что за это заплатят работники.

Профсоюзы призывают и к забастовкам. 13 января забастовка вызвала сбои на транспорте и в сфере ряда общественных услуг: в сборе отходов, доставке почтовых отправлений, в секторе детских учреждений и образования. В частности, по данным телеканала, в этот день бастовали более 34 тысяч фламандских учителей.

Акция ощутимо отразилась на работе международных аэропортов Завентем и Шарлеруа, железнодорожном сообщении.

Как отмечает RTBF, эта забастовка является частью серии протестных мероприятий профсоюзов по оказанию давления на власти, в то время как победившие на парламентских выборах 9 июня 2024 года партии до сих пор ведут переговоры о формировании коалиционного правительства, пока страной управляет "технический кабинет" проигравшего выборы Александра Де Кроо.

Манифестация прошла не без происшествий. Шедшие в колоннах пожарные сцепились с наблюдавшими за порядком полицейскими. Четверо из них получили в потасовке легкие ранения. Полиция прибегла к использованию слезоточивого газа.

Бельгия Шарлеруа Брюссель Завентем Александр Де Кроо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

Прогноз на 2025 год: напряженное ожидание негативного развития событий

Оттава не исключает любого ответа Вашингтону на введение пошлин на канадские товары

Глава израильского Минфина призвал отказаться от соглашения с ХАМАС и продолжить борьбу

Глава израильского Минфина призвал отказаться от соглашения с ХАМАС и продолжить борьбу

Пассажиропоток Хитроу в 2024 году вырос до рекордных 83,86 млн человек

Пассажиропоток Хитроу в 2024 году вырос до рекордных 83,86 млн человек
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе229 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5688 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2090 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });