В Брюсселе прошла многотысячная демонстрация против пенсионной реформы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Брюсселе на манифестацию против планируемой пенсионной реформы по призыву профсоюзов вышли около 30 тысяч человек, передает телеканал RTBF.

Акция прошла по призыву объединившихся в единый фронт различных профсоюзных организаций Бельгии, которые выступают против реформы. Среди протестующих распространили листовки, в которых сказано, что планируемая властью экономия в 3 млрд евро для выправления государственного бюджета будет означать, что за это заплатят работники.

Профсоюзы призывают и к забастовкам. 13 января забастовка вызвала сбои на транспорте и в сфере ряда общественных услуг: в сборе отходов, доставке почтовых отправлений, в секторе детских учреждений и образования. В частности, по данным телеканала, в этот день бастовали более 34 тысяч фламандских учителей.

Акция ощутимо отразилась на работе международных аэропортов Завентем и Шарлеруа, железнодорожном сообщении.

Как отмечает RTBF, эта забастовка является частью серии протестных мероприятий профсоюзов по оказанию давления на власти, в то время как победившие на парламентских выборах 9 июня 2024 года партии до сих пор ведут переговоры о формировании коалиционного правительства, пока страной управляет "технический кабинет" проигравшего выборы Александра Де Кроо.

Манифестация прошла не без происшествий. Шедшие в колоннах пожарные сцепились с наблюдавшими за порядком полицейскими. Четверо из них получили в потасовке легкие ранения. Полиция прибегла к использованию слезоточивого газа.