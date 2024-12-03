Девять человек стали жертвами авиаударов Израиля по югу Ливана

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Девять человек погибли в результате авиаударов Израиля по югу Ливана, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

Отмечается, что по меньшей мере пятеро были убиты в результате авиаударов по городу Харриса, еще двое были ранены. Четыре человека погибли в результате нападения на город в мухафазе Набатия на юге Ливана. Один человек был ранен в результате удара по деревне Талуса.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары "по террористам "Хезболлы", десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану".

"Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлы" в районе Бергхоз на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в направлении горы Дов", - говорится в телеграме израильских военных.

Как отметили в армии обороны Израиля, обстрелы со стороны "Хезболлы" представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

"Государство Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязательства и предотвратили враждебную деятельность "Хезболлы" на территории Ливана", - заявили военные.

В понедельник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что движение "Хезболла" допустило серьезное нарушение режима прекращения огня, которое не останется без ответа. Нетаньяху уточнил, что обстрелу подвергся район Мазария-Шабъа.

В свою очередь глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль "будет мощно атаковать в свете серьезных нарушений перемирия Хезболлой". Халеви отметил, что командование имеет на этот случай планы действий, которые можно реализовать в любой момент.

Ранее в понедельник движение "Хезболла", впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня, объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.