Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая ввели прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, имеющих важное значение для производства полупроводниковых компонентов.

Экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов запрещен, заявило во вторник министерство торговли КНР. Пекин также намерен ввести более строгий контроль за использованием графитовой продукции.

Такое решение стало ответом на анонсированные днем ранее Вашингтоном новые меры экспортного контроля в отношении Китая, пишет газета Financial Times.

"США расширили концепцию национальной безопасности, политизировали и превратили в оружие экономические, торговые и технологические вопросы, злоупотребляя мерами экспортного контроля", - говорится в сообщении китайского Минторга.

"Для защиты национальной безопасности Китай принял решение усилить экспортный контроль за поставками продукции двойного назначения в США", - отмечает ведомство. Объявленные меры начинают действовать немедленно.

Материалы, о которых идет речь, используются в производстве чипов и аккумуляторов, а также в компонентах для военного и коммуникационного оборудования.

В прошлом году Пекин уже ввел ограничения на экспорт галлия и германия, что привело к подъему цен на эти материалы в Европе почти вдвое.

Согласно оценкам US Geological Survey, на долю Китая приходится 98% всего мирового производства галлия и 60% германия.

Накануне администрация президента США Джо Байдена ограничила поставки в Китай оборудования для производства чипов, выпускаемого американскими компаниями, в том числе за рубежом, а также иностранными компаниями, использующими американские технологии в своем оборудовании.

Кроме того, новые меры экспортного контроля относятся к поставкам в КНР микросхем памяти с высокой пропускной способностью (HBM) - важного компонента для ИИ-чипов.