Поиск

Участники акции протеста продолжают шествие по улицам Тбилиси

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста, вытесненные спецназом с проспекта Руставели, в эти часы продолжают шествие по улицам города, запуская в воздух петарды и призывая горожан выходить из домов.

В шествии участвуют немногим более двухсот человек. После небольшой остановки у здания Тбилисской мэрии в районе Сабуртало они продолжили движение.

Пока не видно полиции, хотя некоторые участники акции заявляют, что полиция едет следом на автобусах, передает корреспондент "Интерфакса".

Протесты в Тбилиси

12
Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский журналист Карлсон в Москве взял интервью у Лаврова

Американский журналист Карлсон в Москве взял интервью у Лаврова

В Тбилиси продолжается противостояние демонстрантов с полицией

В Тбилиси продолжается противостояние демонстрантов с полицией

Кабмин Южной Кореи утвердил решение о прекращении военного положения

Кабмин Южной Кореи утвердил решение о прекращении военного положения

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Спецназ МВД Грузии оттесняет протестующих от здания парламента, начались задержания

Спецназ МВД Грузии оттесняет протестующих от здания парламента, начались задержания

Российские военные сообщили об уничтожении в Сирии около 100 боевиков и 41 единицы техники

В Сеуле военные полностью покинули здание парламента

Путин и Эрдоган по телефону подробно обсудили Сирию

Путин и Эрдоган по телефону подробно обсудили Сирию

Руководству брокера Nomura временно понизили зарплаты

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });