Участники акции протеста продолжают шествие по улицам Тбилиси

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста, вытесненные спецназом с проспекта Руставели, в эти часы продолжают шествие по улицам города, запуская в воздух петарды и призывая горожан выходить из домов.

В шествии участвуют немногим более двухсот человек. После небольшой остановки у здания Тбилисской мэрии в районе Сабуртало они продолжили движение.

Пока не видно полиции, хотя некоторые участники акции заявляют, что полиция едет следом на автобусах, передает корреспондент "Интерфакса".