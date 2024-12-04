Кобахидзе увидел в бездействии политиков Европы поощрение насилия в Грузии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Игнорирование европейскими политиками фактов насилия радикальных сил на акциях протеста в Тбилиси свидетельствует об их двойных стандартах, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Отсутствие таких осуждающих заявлений означает зажжение зеленого света насилию в Грузии. Неприятие насилия для части европейских политиков и бюрократов всего лишь двойные стандарты", - заявил Кобахидзе в среду на брифинге.

Он отметил, что уже есть заключение БДИПЧ/ОБСЕ по состоявшимся в октябре парламентским выборам и оно в целом позитивное, однако все те же европейские политики и бюрократы отказываются признать легитимность этих выборов.

"Мы видим пассивность соответствующих международных субъектов в признании наших выборов и это поощрение насилия. Все это очень негативно отразится на репутации конкретных зарубежных институтов, представленных в нашей стране", - сказал Кобахидзе.

По его словам, в течение последних лет за рубежом есть координированные попытки вовлечь Грузию в войну.

"Продолжение попыток вовлечения Грузии в войну мы видим сегодня на улицах Тбилиси. За эти годы были уже четыре попытки устроить у нас нацмайдан. Все эти попытки обречены на провал", - сказал Кобахидзе.

На прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии снова победила правящая партия "Грузинская мечта". Итоги выборов не признали оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, ЕС и США. В стране начались акции протеста. 28 ноября Кобахидзе заявил, что страна до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, а также до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза. После этого в Тбилиси и других крупных городах Грузии продолжаются массовые акции протеста.