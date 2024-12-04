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Правительство Чехии одобрило выделение из госрезерва 330 тыс. т нефти из-за остановки "Дружбы"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Чехии в среду одобрило возможность займа из госрезерва 330 тыс. тонн нефти в адрес НПЗ Litvinov (находится в Чехии, мощность 5,4 млн т в год, принадлежит Orlen Unipetrol) из-за отключения нефтепровода "Дружба", написал Глава управления государственными резервами страны Павел Швагр (Pavel Svagr) в соцсети.

Поставка будет осуществляться только в том случае, если прокачка по "Дружбе" не восстановится в течение следующих нескольких дней.

"Мы мониторим ситуацию, обеспечение топливного рынка стабильно, и нет никаких причин для спекулятивного роста цен. Если будет необходимо, мы можем высвободить дополнительные резервы", - сообщил Швагр, добавив, что на текущий момент имеется запас нефти и нефтепродуктов на 86 дней.

Согласно информации на сайте ORLEN Unipetrol, ей принадлежит два НПЗ в Чехии (еще НПЗ Kralupy) и оба они снабжаются, в том числе по нефтепроводу "Дружба", южная ветка которого заканчивается на НПЗ Litvinov. Также НПЗ подключены к нефтепроводу TAL, который идет из итальянского Триеста в Германию, и нефтепроводу IKL. НПЗ могут перерабатывать и нефть местных производителей, которая может транспортироваться как по "Дружбе", так и в железнодорожных цистернах.

В среду утром Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба", причины не называются. В "Транснефти" заявили, что по российской территории трубы нефть поставляется в штатном режиме.

"Нефтяным поставкам Чехии никоим образом не грозит опасность. Чехия готова к подобным ситуациям. В случае краткосрочного сбоя поставок имеются стратегические запасы нефти и нефтепродуктов, обеспечивающие функционирование государства в течение 90 дней. Поставка по западному маршруту, то есть по трубопроводам TAL и IKL, осуществляется без проблем", - говорилось в сообщении чешского трубопроводного оператора Mero.

Нефтепровод "Дружба" начинается в России, далее идет в Белоруссию и там разветвляется на северную и южную ветки. Южная ветка следует на территорию Украины, Словакии, откуда идут ответвления на Венгрию и Чехию.

Чехия Дружба
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