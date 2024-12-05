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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:03 по Москве в четверг землетрясения находился в 30 км западнее города Изе.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,6, по ее данным, очаг сейсмособытия находился на глубине 10 км.

Иран Геологическая служба
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