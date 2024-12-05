Страны ЕС планируют создать фонд в 500 млрд евро для оборонных проектов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ЕС разрабатывают механизм, который позволит привлечь средства в размере 500 млрд евро в фонд, который будут тратить на совместные оборонные проекты и закупки вооружений, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Шесть человек, связанных с этими переговорами, заявили FT, что финансовая схема, в которой смогут участвовать в том числе не страны ЕС, обретает популярность среди ключевых стран Евросоюза. Точные цели для привлечения заемных средств еще предстоит согласовать, однако, по словам, источников, потребуется более 500 млрд евро", - информирует газета.

Ее источники уточнили, что точная сумма фонда не определена, но речь идет о 500 млрд евро как минимум: этот показатель называла председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, говоря о потребностях на следующее десятилетие в сфере обеспечения безопасности.

По данным издания, в ЕС изучали ранее разные способы профинансировать оборонные расходы, однако в итоге остановились на идее с фондом с участием разных стран. Присутствие в нем будет добровольным, к нему смогут подключиться страны вне союза. Техническую роль в проекте должен играть Европейский инвестиционный банк.

По информации FT, ЕС поделился планами с Великобританией: там инициативу приветствовали, но пока не дали согласия участвовать. Источники отметили, что Финляндия, Нидерланды и Дания поддержали идею. Однако позиция Германии пока неясна, возможно, она определится после парламентских выборов в феврале 2025 года.

"Все еще не ясно, как на это все смотрит Берлин", - заявил собеседник газеты.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил FT, что в ЕС растет осознание необходимости тратить больше на оборону, создать совместный механизм финансирования оборонных трат в связи с вызовами в адрес безопасности Европы и победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. По словам Мицотакиса, Германия и Франция выиграют много с роста оборонных расходов в ЕС, так же как Италия и Испания.

FT отмечает, что средства из фонда могут потратить на такие совместные проекты как общая система ПВО, о которой говорили в Афинах и Варшаве. В Брюсселе рассчитывают, что коллективные закупки вооружений побудят оборонные компании делать долгосрочные вложения в производство. Тем не менее, дискуссии о том, как потратить финансы после их сбора, продолжаются.

"Мы не против того, что выделить больше денег на оборону. Но приоритет - точно определить, на что мы потратим деньги", - объяснило изданию неназванное официальное лицо.

В конце ноября фон дер Ляйен заявила, что цели ЕК в области обороны должны соответствовать серьезности новых угроз.

"Поэтому в первые 100 дней мы выступим с "Белой книгой" о будущем европейской обороны. Я могу вас заверить, что безопасность Европы всегда будет приоритетом этой комиссии", - сказала она.

Фон дер Ляйен назвала такие задачи ЕК нового состава: "Нам нужен единый рынок для обороны. Нам нужно укрепить оборонную промышленную базу. Нам нужно улучшить нашу военную мобильность. И нам нужны общие европейские проекты по обороне".