Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне отношений с РФ в сфере безопасности

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Подписание Концепции безопасности Союзного государства и Договора о гарантиях безопасности выводит отношения Минска и Москвы на беспрецедентный уровень, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием сегодня Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере", - сказал Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в пятницу в Минске.

Прямую трансляцию с заседания вел телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет и независимость, а, главное, сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан", - подчеркнул белорусский президент.

"Наше намерение подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Ну, это, наверно, неплохо. Они это заметили", - добавил Лукашенко.