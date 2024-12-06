В Иране считают, что дестабилизация в Сирии угрожает всему Ближнему Востоку

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рост напряженности в Сирии может привести к серьезным проблемам не только для этой страны, но и для других государств региона, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Если Сирия станет убежищем для террористов, и будет подготовлена почва для возвращения террористических группировок, включая ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), это будет большая угроза для всего региона", - приводит "Пресс-ТВ" слова главы МИД Ирана с совместной пресс-конференции в Багдаде с иракским и сирийским коллегами.

Министр уточнил, что активность вооруженных группировок распространится на Ирак, Иорданию и Турцию. Также он выразил уверенность, что за наступлением антиправительственных сил в Сирии стоят США и Израиль.

Он пообещал, что Тегеран продолжит оказывать Дамаску поддержку в борьбе с терроризмом и задействует средства, которые запросят сирийские власти. "Для защиты нашей собственной безопасности мы должны поддерживать наших соседей в борьбе с терроризмом", - резюмировал Аракчи.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.