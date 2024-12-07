Акция против президента Южной Кореи прошла в преддверии голосования по импичменту

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Многочисленная демонстрация против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля прошла в субботу у здания парламента страны в преддверие заседания, на котором пройдет голосование об импичменте главе государства в связи с тем, что ранее на этой неделе он незаконно ввел военное положение, сообщает EFE.

По данным агентства, в акции протеста приняли участие представители гражданских и политических организаций, а также профсоюзные объединения.

Незадолго до начала заседания правящая в Южной Корее партия "Сила народа" приняла решение голосовать против импичмента президенту. Однако, руководство партии заявило, что "депутаты будут голосовать индивидуально, исходя из их собственной позиции".

В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как представители оппозиции - 192, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.

В случае, если парламент все-таки одобрит импичмент, то решение парламента будет передано на окончательное рассмотрение в Конституционный суд страны.