Один человек погиб и тысячи остались без света из-за шторма в Великобритании

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Из-за обрушившегося на Великобританию шторма "Дарра" один человек погиб, более ста тысяч домохозяйств остались без электричества, сообщает в субботу Sky News.

В частности, в Северной Ирландии от отключения электричества пострадали около 46 тыс. клиентов. В Уэльсе с отключением электричества столкнулись около 55 тыс. домохозяйств.

Власти Англии выпустили предупреждение о "желтом" (повышенном) уровне погодной опасности. По данным метеорологов, скорость ветра в Англии может превышать 30 м/с. Власти Северной Ирландии также предупреждают о сильных ветрах.

"Желтый" уровень опасности объявили в Уэльсе в связи с прогнозами о ливневых дождях. Кроме того, предупреждения о возможности обрушения мощных ливней распространили власти Шотландии и северной части Англии.

Шторм также нарушил работу аэропортов, а ряд железных и автомобильных дорог временно перекрыты.