Замглавы МИД Армении заявил о диверсификации внешней политики страны

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян назвал диверсификацию внешней политики республики одним из внешнеполитических приоритетов.

"Основные два направления нашей политики следующие: первое направление - это отношения с нашими соседями. У нас четыре соседа - Грузия, Иран, Азербайджан и Турция. И мы верим, что должны иметь с нашими четырьмя соседями по крайней мере добрососедские отношения", - сказал Костанян на панельном обсуждении в рамках международного форума "Манамский диалог" в Бахрейне.

"Второй пласт приоритетов нашей внешней политики - это диверсификация нашей внешней политики", - добавил он.

Замминистра посетовал, что "взаимодействие с нашими традиционными партнерами не всегда было полезным".

Костанян подчеркнул, что цель внешней политики Армении заключается в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии.

"И теперь мы пытаемся развивать отношения с нашими партнерами, учитывая это восприятие", - отметил он.

Замглавы армянского МИД также заявил, что урегулирование отношений с Анкарой может положительно повлиять на процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

"Но также учитывая, что Армения становится ближе к нашим западным партнерам, мне, наверное, следует задать свой вопрос здесь: где Турция видит свою внешнюю политику, как в регионе, так и в отношениях с Евросоюзом и Западом? Очевидно, что Армения стремится стать ближе к Европейскому союзу, у народа Армении есть европейские устремления. Если границы откроются, Турция, которая также является членом Таможенного союза ЕС, может стать мостом между Арменией и ЕС", - поинтересовался Костанян.