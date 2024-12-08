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Эксперт РФ заявил, что курс претендующих на власть в Сирии групп де-факто уже определен

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт по ближневосточным конфликтам Григорий Лукьянов считает, что внешнеполитический курс группировок, претендующих на власть в Сирии, де-факто уже определен.

"Группы, приходящие сегодня к власти в Сирии, выступают за выстраивание экономических отношений с Турцией, с арабскими странами, в большей степени, чем с Ираном. В свою очередь, Тегеран в экономическом отношении здесь не заинтересован проявлять какую-либо активность", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

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Эксперт полагает, что сирийское государство поменяет даже свое название.

"Новая Сирия уже не будет носить наименование - Сирийская Арабская республика. Идеология арабского национализма уйдет в прошлое. Но вопрос в том, будут ли готовы новые власти признать курдскую автономию", - сказал собеседник агентства.

Лукьянов считает, что Асад потерял власть во всех отношениях без всякой надежды на создание анклава, который стал бы оплотом прежнего режима.

"Ни о каком появлении в Латакии анклава, который стал бы оплотом старого режима, говорить не приходится. Режим Башара Асада, существовавший с начала нулевых годов нынешнего века, прекратил свое существование, и никто больше не будет выступать от его имени", - отмечает конфликтолог.

Сирия Григорий Лукьянов РАН
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