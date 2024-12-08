В Тбилиси проходит очередная акция протеста против политики властей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Очередная, 11-я по счету акция протеста против политики действующих властей Грузии проходит в Тбилиси в воскресенье на проспекте Руставели перед зданием парламента, где сотрудники мэрии установили металлические конструкции главной в стране Новогодней елки, передает корреспондент "Интерфакса".

На конструкции елки протестующие повесили флаги Грузии, Украины, США и Евросоюза, а также баннеры антиправительственного содержания.

Полицейские силы расположились в сотне метров от протестующих и не вступают с ними в контакт.

На данный момент инцидентов не зафиксировано.