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В Грузии до конца года примут закон о запрете масок на митингах

В Грузии до конца года примут закон о запрете масок на митингах
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент страны до конца декабря примет закон, запрещающий появляться на массовых мероприятиях в масках.

"Такие факты нападений устраивают только радикалов, пытающихся искусственно накалить ситуацию в стране. Сегодня в масках ходят все, кому не лень, поэтому полиции трудно реагировать, выявляя тех, кто является митингующим, а кто нет", - сказал Кобахидзе на брифинге в воскресенье.

Он объяснил необходимость принятия этого закона нападением минувшей ночью группы людей в масках на журналистов, освещающих ход проходящих в последние дни акций протеста в Тбилиси.

По словам премьера, в этой связи парламент примет закон, запрещающий закрывать лицо на собраниях разными средствами.

"Этот закон способствует превенции насилия. Такие законы действуют во многих странах Евросоюза", - сказал Кобахидзе.

Минувшей ночью группа из примерно 30 молодых людей в масках избила журналиста и оператора оппозиционного телеканала "Пирвели".

Грузия
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