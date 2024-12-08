В Тбилиси зафиксировали около 60 взломов и ограблений магазинов во время акций

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщает о фактах вандализма в отношении городской инфраструктуры, зданий, а также взломов магазинов и совершенных оттуда краж на проспекте Руставели, где в последние дни проходят акции граждан, протестующих против действующих властей.

"Мы видели на проспекте Руставели подожженное здание, полное уничтожение инфраструктуры уличных кафе, выломанные витрины магазинов. С 28 ноября на проспекте Руставели и прилегающей территории были совершены немало преступных действий, в том числе разбойное нападение на магазин ценных украшений "Сваровски", откуда похищены дорогие вещи. Зафиксированы около 60 фактов взломов и ограблений магазинов", - заявил в воскресенье на брифинге замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Он сообщил, что на проспекте были взломаны и ограблены банкоматы, после чего их использовали в качестве баррикад, повреждены автомобили граждан, а также камеры уличного видеонаблюдения.

Как сказал Дарахвелидзе, "ущерб государству и частным лицам в результате преступных действий во время проходивших акций превышает сотни тысяч лари".