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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:04

Байден пообещал не допустить усиления ИГ в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Террористы из группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) попытаются усилиться в Сирии после ухода от власти Башара Асада, предупредил в воскресенье президент США Джо Байден.

"ИГ попытается воспользоваться сложившейся ситуацией и заполнить образовавшийся вакуум. Мы этого не допустим", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Байден добавил, что в течение воскресенья американская авиация нанесла серию ударов по лагерям группировки в Сирии.

США Джо Байден Сирия ИГ
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