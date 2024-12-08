Байден пообещал не допустить усиления ИГ в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Террористы из группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) попытаются усилиться в Сирии после ухода от власти Башара Асада, предупредил в воскресенье президент США Джо Байден.

"ИГ попытается воспользоваться сложившейся ситуацией и заполнить образовавшийся вакуум. Мы этого не допустим", - заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Байден добавил, что в течение воскресенья американская авиация нанесла серию ударов по лагерям группировки в Сирии.