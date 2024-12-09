Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Действие буферной зоны, введенной Польшей на границе с Белоруссией с 13 июня, повторно продлено на три месяца, сообщила в понедельник пресс-служба польского министерства внутренних дел и администрации.

"Временный запрет на пребывание в зоне, прилегающей к польско-белорусской границе, выдерживает проверку. Поэтому его продлили еще на 90 дней. Постановление о продлении действия буферной зоны на границе с Беларусью вступит в силу во вторник, 10 декабря, этого года", - говорится в сообщении.

"Буферная зона работает. За почти 180 дней ее работы количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы сократилось примерно на 41%. С 13 июня по 5 декабря этого года зафиксировано почти 11,2 тыс. таких попыток. За тот же период, до введения зоны, их было более 19 тыс.", - добавили в МВД Польши.

Польша с 13 июня текущего года ввела буферную зону на границе с Белоруссией, подразумевающую временный запрет на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны. Также на усиление польско-белорусской границы были направлены военнослужащие Военной жандармерии и дополнительные силы полиции, что польская сторона обосновывает "увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат, несущих службу в приграничной зоне".

С 11 сентября срок действия буферной зоны на польско-белорусской границе был продлен на 90 дней.