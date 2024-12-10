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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

В ЕС вступили в силу повышенные требования к чистоте воздуха

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Более строгие европейские стандарты качества воздуха вступают в силу во вторник, сообщает Еврокомиссия (ЕК) в своем коммюнике.

"Каждый год загрязненный воздух становится причиной около 250 тыс. преждевременных смертей и обходится экономике ЕС до 850 млрд евро. Новые требования к чистоте воздуха улучшат качество жизни миллионов европейцев. Они также позволят лучше защитить наши биоразнообразие и экосистемы, одновременно стимулируя экономику", - заявила член ЕК по вопросам окружающей среды Джессика Росваль.

У государств-членов ЕС теперь есть два года, чтобы интегрировать эти правила в свои национальные законодательства, отмечается в документе Еврокомиссии.

Как ожидают в Евросоюзе, новые стандарты, соответствующие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, будут лучше защищать здоровье европейцев и помогут достичь цели ЕС по "нулевому загрязнению" к 2050 году.

Пересмотренная европейская директива вводит более строгие стандарты для 12 загрязнителей воздуха, включая твердые частицы, диоксид азота и диоксид серы. Допустимое годовое предельное значение для мелких частиц снижено более чем вдвое по сравнению с предыдущими стандартами, что позволяет уменьшить негативное влияние загрязнения воздуха на здоровье человека, объясняют в Брюсселе.

Новое законодательство также вводит меры по защите прав граждан, в том числе права на возмещение вреда, причиненного здоровью загрязнением воздуха. Это законодательство разъясняет гражданам доступ к правосудию, предусматривает эффективные санкции и улучшает информирование широкой общественности о качестве воздуха и его влиянии на здоровье человека.

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