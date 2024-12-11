Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны.

Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.

Рыночная стоимость Oracle Corp. упала на 6,7% по итогам торгов. Прибыль без учета разовых факторов, а также показатель выручки разработчика ПО в сентябре-ноябре оказались слабее прогнозов рынка.

Капитализация Toll Brothers уменьшилась на 7%, хотя специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс" компания увеличила чистую прибыль в минувшем финквартале на 7%, а выручка выросла на 10% и превзошла консенсус-прогноз.

Цена бумаг Casey's General Stores снизилась на 0,3%. Сеть магазинов шаговой доступности в августе-октябре сократила выручку на 3%, хуже ожиданий.

Разработчик ПО AppLovin сократил рыночную стоимость на 6,3%. Днем ранее его акции подешевели на максимальные примерно за два года 14,7%. Вопреки ожиданиям, S&P Dow Jones Indices в минувшую пятницу не включила их в расчет индекса S&P 500.

Бумаги Alphabet Inc., материнской компании Google, подорожали на 5,6%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,9%, несмотря на сообщение Financial Times со ссылкой на источники о том, что Европейская комиссия изучает тайное рекламное партнерство Google и Meta по продвижению Instagram среди подростков на YouTube.

Акции AutoZone выросли в цене на 0,7%. Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров в первом финансовом квартале увеличила выручку на 2%.

Капитализация Alaska Air Group подскочила на 13,2% после того, как авиахолдинг улучшил прогнозы на текущий квартал и объявил обратный выкуп акций на $1 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,35% и составил 44247,83 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,3% - до 6034,91 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 19687,24 пункта.