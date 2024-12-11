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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Британская армия провела испытание лазерной установки для поражения дронов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Британская армия впервые провела успешное испытание высокоэнергетического лазерного оружия, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщило в среду министерство обороны Соединенного Королевства.

Лазерная система, устанавливаемая на бронемашину Wolfhound, специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотным летательным аппаратам.

В ходе испытаний, проведенных на полигоне Рэднор в центре Уэльса, установка с высокой точностью поразила несколько БПЛА на различных высотах и дальностях.

"Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на переднем крае военных инноваций", - заявила министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл.

Лазер был разработан в результате сотрудничества между подразделениями британского министерства обороны - Defense Equipment & Support (DE&S) и Defense Science and Technology Laboratory (Dstl), известной как Team Hersa, и промышленным консорциумом во главе с компанией Raytheon UK.

Великобритания
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