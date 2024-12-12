Более половины американцев одобряют переходный период Трампа

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 55% американцев одобряют то, как избранный президент США Дональд Трамп справляется с переходным периодом, ожидают от него "хорошей работы" на посту главы государства, свидетельствуют данные опроса SSRS.

При вступлении Трампа в должность в 2016 году его переход одобрили 46% опрошенных.

Опрос также показал, что 54% американцев ожидают, что избранный президент будет хорошо выполнять свою работу, когда официально вернется в Овальный кабинет.

Почти 40% респондентов уверены в том, что Трамп справится с экономикой и иммиграционной политикой, а 37 % надеются, что ему удастся разрешить украинский конфликт.

Тем временем 35% заявили, что не уверены в способности Трампа справиться с экономикой, 38% не доверяют ему в отношении России и Украины, а 40% - в способности справиться с иммиграционной политикой.

Опрос проводился с 5 по 8 декабря, в нем приняли участие около 1 тыс. американцев в возрасте от 18 лет и старше. Допустимая погрешность составила 3,8 процентных пункта.