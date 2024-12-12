Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Новой Зеландии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Тихом океане вблизи Новой Зеландии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:57 мск в среду землетрясения находился в 936 м северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и в 170 км к югу от острова Рауль в составе архипелага Кермадек.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 5,2. Очаг землетрясения, по ее данным, находился на глубине 49,1 км.