Китайская ракета вывела на орбиту группу экспериментальных спутников

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" в четверг успешно вывела на орбиту пять экспериментальных спутников, сообщил сайт China.org.cn.

Двухступенчатая ракета была запущена с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 15:17 по пекинскому времени (в 10:17 по Москве).

Все аппараты вышли на заданную орбиту.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км над Землей до 1,2 т полезной нагрузки.