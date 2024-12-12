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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Трамп поддержит любой эффективный план палестино-израильского урегулирования

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что поддержит любое эффективное решение конфликта между Израилем и палестинцами, даже если оно не будет предусматривать создание палестинского государства.

"Я поддерживаю любое решение, которое принесет нам мир. Есть и другие идеи, которые не являются идеей о сосуществовании двух государствах (израильского и палестинского - ИФ), и я поддерживаю все, что приведет нас не просто к миру, а к долгоиграющему миру", - сказал он.

Он также напомнил о подписанных в период его пребывания на посту президента так называемых Соглашениях Авраама, которые являются серией договоров о нормализации отношений между Израилем и четырьмя арабскими государствами. США выступали посредником в заключении соглашений, и Трамп упрекнул администрацию нынешнего американского президента Джо Байдена за то, что она не продолжила работать над ними.

Избранный президент выразил уверенность в том, что "конфликт на Ближнем Востоке будет решен".

На вопрос о том, доверяет ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, Трамп заявил, что "никому не доверяет".

Дональд Трамп Джо Байден США Израиль Биньямин Нетаньяху Ближний Восток
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