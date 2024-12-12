Трамп считает неверным разрешать применение ракет США для ударов вглубь РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает опасным выданное Вашингтоном Украине разрешение на применение американского оружия для ударов вглубь России.

"Я совершенно не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем нам это? Мы лишь провоцируем эскалацию этой войны, ухудшаем ситуацию", - сказал он в интервью журналу Time.

По мнению Трампа, "не нужно было такое разрешать". "Думаю, это было очень большой ошибкой", - сказал он.

Он раскритиковал и позицию Киева по данному вопросу. "Думаю, сейчас самое опасное - это то, что Зеленский решил, видимо, с разрешения нашего президента, запускать ракеты по России. Думаю, это серьезная эскалация и неразумное решение", - сказал Трамп.

В ноябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России говорил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.