ЕС усилит готовность реагирования на террористические угрозы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что утвердил первую из двух серий положений об укреплении совместных усилий по борьбе с терроризмом.

"Страны Евросоюза имеют в своем распоряжении ряд общих инструментов для обеспечения безопасности граждан от обмена информацией и обеспечения безопасности границ до пресечения финансирования терроризма и предотвращения радикализации", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер.

В коммюнике совета подчеркивается, что "терроризм и насильственный экстремизм продолжают представлять значительную угрозу для ЕС и его государств-членов".

В утвержденных положениях "изложены стратегические цели и выделены ключевые области, в которых необходимо приложить больше усилий для повышения оперативной эффективности".

Цель этих заключений - "сформировать политику и меры ЕС по борьбе с терроризмом на следующие пять лет".

Ожидается, что для дальнейшего усиления мер по борьбе с терроризмом Совет ЕС по иностранным делам утвердит 16 декабря часть заключений "об укреплении внешних и внутренних связей в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

В заключениях совета, в частности, отмечается, что геополитические катаклизмы в мире повысили уровень угрозы терроризма в некоторых государствах-членах.

"Эти внешние конфликты способствовали усилению радикализации и социальной поляризации в союзе, что, в свою очередь, может привести к терроризму и насильственному экстремизму. Совет призывает государства-члены повысить свою готовность и возможности реагирования для предотвращения террористических и насильственных экстремистских атак", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

В нем отмечается, что заключения выделяют три ключевые области повышения усилий в борьбе с терроризмом: обмен информацией; обнаружение и предотвращение проникновения лиц, представляющих террористическую угрозу; противодействие терроризму и насильственному экстремизму в интернете.