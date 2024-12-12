Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

ЕС усилит готовность реагирования на террористические угрозы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что утвердил первую из двух серий положений об укреплении совместных усилий по борьбе с терроризмом.

"Страны Евросоюза имеют в своем распоряжении ряд общих инструментов для обеспечения безопасности граждан от обмена информацией и обеспечения безопасности границ до пресечения финансирования терроризма и предотвращения радикализации", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер.

В коммюнике совета подчеркивается, что "терроризм и насильственный экстремизм продолжают представлять значительную угрозу для ЕС и его государств-членов".

В утвержденных положениях "изложены стратегические цели и выделены ключевые области, в которых необходимо приложить больше усилий для повышения оперативной эффективности".

Цель этих заключений - "сформировать политику и меры ЕС по борьбе с терроризмом на следующие пять лет".

Ожидается, что для дальнейшего усиления мер по борьбе с терроризмом Совет ЕС по иностранным делам утвердит 16 декабря часть заключений "об укреплении внешних и внутренних связей в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

В заключениях совета, в частности, отмечается, что геополитические катаклизмы в мире повысили уровень угрозы терроризма в некоторых государствах-членах.

"Эти внешние конфликты способствовали усилению радикализации и социальной поляризации в союзе, что, в свою очередь, может привести к терроризму и насильственному экстремизму. Совет призывает государства-члены повысить свою готовность и возможности реагирования для предотвращения террористических и насильственных экстремистских атак", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

В нем отмечается, что заключения выделяют три ключевые области повышения усилий в борьбе с терроризмом: обмен информацией; обнаружение и предотвращение проникновения лиц, представляющих террористическую угрозу; противодействие терроризму и насильственному экстремизму в интернете.

Совет ЕС Шандор Пинтер Венгрия Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не исключил возможности военного конфликта США с Ираном

Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time

Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time

Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной

Лукашенко поручил начальнику Генштаба обеспечить размещение "Орешника" в Белоруссии

Лукашенко поручил начальнику Генштаба обеспечить размещение "Орешника" в Белоруссии

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Южной Корее одобрены резолюции по отстранению министра юстиции и главы полиции

Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января

Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января

Основная оппозиционная партия Южной Кореи вновь инициировала импичмент

Основная оппозиционная партия Южной Кореи вновь инициировала импичмент

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии92 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });