Экспортеры КНР, Канады и Мексики спешат поставить товары в США до прихода Трампа

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Экспортеры из Китая, Канады и Мексики прилагают усилия для переноса поставок в США на более ранние сроки после обещаний Дональда Трампа ввести новые пошлины на продукцию из этих стран в первый же день работы на посту американского президента, пишет Financial Times.

Трамп 25 ноября заявил, что обложит дополнительными 10-процентными пошлинами все ввозимые китайские товары, если Пекин не примет меры по ограничению попадания в Соединенные Штаты китайского наркотического опиоидного препарата фентанила.

Он также отметил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

Представители логистических компаний в ходе выставки China International Supply Chain Expo в Пекине заявили о росте после этих заявлений числа клиентов, просящих ускорить поставки.

"Мы получили множество запросов", - приводит газета слова Мао Пина из китайской Haotong Group. Особенно много запросов, по его словам, было в первые два дня после заявлений Трампа.

Чжан Цзюнькай из Nissin-Sinotrans International Logistics отметил "рост масштаба" консультаций с клиентами. Они надеются, что их товары будут поставлены "до конца года и до того, как Трамп вступит в должность", добавил он.

"Все клиенты говорят, что нужно спешить, чтобы отправить как можно больше грузов в США до того, как Трамп придет в Белый дом 20 января", - заявил представитель одной из китайских транспортных компаний.

Шри Лаксмана из C.H. Robinson Worldwide сказал, что в первые сутки после заявлений Трампа у компании начались "бесчисленные" встречи с клиентами.

"Некоторые поставщики уже сдвигали сроки поставок на более ранние перед возможной второй портовой забастовкой в США и потенциальным повышением пошлин на китайский импорт, - пояснил Лаксмана. - Теперь к списку причин, по которым поставщики изучают ускорение поставок, можно добавить потенциальное повышение пошлин на мексиканский и канадский импорт".

Трамп еще в ходе предвыборной компании угрожал ввести 60-процентные пошлины на товары из Китая и 20-процентные на все остальные.

Избранный президент 25 ноября также отметил, что "тысячи людей устремляются (в США - ИФ) через Мексику и Канаду, что приводит к невиданному ранее уровню преступности и наркотиков".

Он заявил, что новые пошлины будут "действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят вторжение в нашу страну", добавив, что "и Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревающую проблему".

"Это заявление более напоминает первый президентский срок Трампа, когда подобные пошлины анонсировались в качестве переговорной тактики", - пишут аналитики Goldman Sachs.

Признаки сдвига сроков поставщиками появились всего несколько дней спустя после победы Трампа на президентских выборах в ноябре, отмечает FT. По словам представителей двух крупных транспортных компаний, клиенты начали сдвигать сроки поставок еще до его последних заявлений.

При этом ускорение поставок не ведет к росту ставок фрахта, что отчасти связано с увеличением мощностей в сфере морских перевозок, говорит один из представителей транспортной отрасли.