Доходность 30-летних госбондов Китая впервые опустилась ниже 2%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних государственных облигаций Китая впервые опустилась ниже 2% после сообщения ЦБ страны о том, что он планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банков в следующем году.

В ходе торгов в понедельник доходность 30-летних китайских гособлигаций опускалась на 3 базисных пункта, до 1,99%.

Как пишет Financial Times, падение доходности госбондов КНР вызвало у многих инвесторов ассоциации с Японией, экономика которой столкнулась с десятилетиями стагнации после лопнувшего "пузыря" на рынке недвижимости в 1990-х годах.

"Существует вероятность, что доходность опустится до нуля", - отметил Джордж Бубурас из хедж-фонда K2 Asset Management.