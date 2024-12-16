Тайконавты КНР в ближайшие дни совершат выход в открытый космос с борта орбитальной станции

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты в ближайшие дни совершат выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции, сообщило в понедельник Космическое управление КНР (CMSA).

На орбитальной лаборатории "Тяньгун" в настоящее время находятся тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции.

Они прибыли на станцию 30 октября на космическом корабле "Шэньчжоу-19". В рамках текущей миссии тайконавты будут работать на станции около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.

Миссия "Шэньчжоу-19" является восьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.