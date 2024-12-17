Страны ЕАЭС могут заключить договор о коллективной продовольственной безопасности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС планируют использовать долгосрочные механизмы в сфере сотрудничества в АПК, могут заключить договор о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Три года назад мы пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу, что дает возможность избежать их нехватки для граждан, скоординировать позиции по экспорту за пределы Союза. Используя этот опыт, планируем создать и другие долгосрочные механизмы, которые помогут эффективно и, главное, оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран ЕАЭС", - заявил глава правительства в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

"Обсуждается и инициатива заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности. Он должен охватить не только вопросы поставок конечной продукции, но и позволит совместно развивать племенной и семенной фонд наших стран", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что агропромышленный сектор является одним из наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. "За 10 лет существования Союза объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц", - сообщил он.

По его словам, "во многом этого удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств "пятерки" и, конечно, слаженным действиям на всех уровнях".