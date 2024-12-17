Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Страны ЕАЭС могут заключить договор о коллективной продовольственной безопасности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС планируют использовать долгосрочные механизмы в сфере сотрудничества в АПК, могут заключить договор о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Три года назад мы пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу, что дает возможность избежать их нехватки для граждан, скоординировать позиции по экспорту за пределы Союза. Используя этот опыт, планируем создать и другие долгосрочные механизмы, которые помогут эффективно и, главное, оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран ЕАЭС", - заявил глава правительства в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

"Обсуждается и инициатива заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности. Он должен охватить не только вопросы поставок конечной продукции, но и позволит совместно развивать племенной и семенной фонд наших стран", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что агропромышленный сектор является одним из наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. "За 10 лет существования Союза объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц", - сообщил он.

По его словам, "во многом этого удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств "пятерки" и, конечно, слаженным действиям на всех уровнях".

Михаил Мишустин ЕАЭС АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос
Операция США и союзников против хуситов

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе

Минобороны заявило, что РФ и США предупреждают друг друга о пусках МБР

Трамп не считает, что неопознанные дроны над Нью-Джерси запускают "враги США"

Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ

Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса

Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии106 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });