Темпы роста производства микросхем в Китае в ноябре опустились ниже 10% впервые с начала года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Производство интегральных микросхем в Китае в ноябре выросло на 8,7% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, составив 37,6 млрд единиц, таковы данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темп роста производства микросхем впервые в 2024 году опустился ниже 10%, пишет South China Morning Post, объясняя такое замедление эскалацией санкционной войны в технологическом секторе между США и Китаем.

За январь-ноябрь производство микросхем увеличилось на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 395,3 млрд единиц, тогда как объем промпроизводства в целом за те же месяцы вырос на 5,8%.

Производство микросхем в Китае поддерживается высоким спросом на них в производстве робототехники и электромобилей. Производство промышленной робототехники в КНР в ноябре выросло на 29,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а выпуск электромобилей увеличился на 51,1%, свидетельствуют данные ГСУ.

Экспорт микросхем в январе-ноябре вырос на 11,4% до 271,6 млрд, сообщает SCMP со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Стоимость экспорта составила примерно $145 млрд, что на 18,8% больше, чем годом ранее.

Между тем китайский импорт микросхем за 11 месяцев 2024 года увеличился на 14,8% до 501,47 млрд единиц, а в стоимостном выражении – на 10,5% до $349 млрд.