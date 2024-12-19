Власти Латвии продлили режим усиленного контроля на границе с Белоруссией

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Латвии принял решение продлить режим усиленного контроля на границе с Белоруссией до 30 июня 2025 года, сообщила пресс-служба латвийского правительства.

Уточняется, что усиленный режим будет действовать в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, а также городе Даугавпилс.

Сообщается, что с 1 января текущего года было предотвращено более 5,3 тыс. попыток незаконного пересечения границы. "Давление нелегальной иммиграции остается постоянным. Хотя ограждение, построенное на латвийско-белорусской границе, служит препятствием, не позволяющим лицам незаконно пересечь государственную границу в любом месте, все же имеют место случаи, когда инфраструктура построенного ограждения оказывается повреждена и лица незаконно пытаются пересечь границу. В указанном контексте особое значение приобретает строительство инфраструктуры ограничения нелегальной миграции, которую планируется обеспечить до конца 2026 года", - сказали в пресс-службе.

Власти Латвии с 13 марта ввели режим усиленного контроля на границе с Белоруссией. Первоначально его действие завершалось 12 сентября, позже оно было продлено до конца текущего года.