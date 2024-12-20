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Европейские санкции на импорт СУГ из РФ вступили в полную силу

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Истек переходный период в 12 месяцев, позволявший европейским компаниям закупку российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) по контрактам, заключенным до введения санкций Евросоюза.

ЕС объявил об ограничениях на импорт СУГ из России 18 декабря 2023 года в рамках 12-го пакета санкций, его действие началось на следующий день. При этом под санкции не подпадали сделки по уже заключенным контрактам, их было разрешено проводить еще год.

По оценке ЕС, санкции должно были сократить доходы России более чем на 1 млрд евро.

Европейские страны традиционно являлись одними из главных экспортных направлений для СУГ из России. Крупнейшим импортером являлась Польша, также поставки осуществлялись в страны Балтии и Финляндию.

По данным Польской ассоциации сжиженного газа (POGP), импорт СУГ страной в первом полугодии 2024 года на 53% состоял из российской продукции. При этом в организации подчеркнули, что с началом второго полугодия импорт из РФ перешел к заметному снижению: если в июле поставки оценивались в 100 тыс. т СУГ, то в августе - уже 75 тыс. т.

Польша, как крупнейший потребитель сжиженных углеводородных газов из РФ, планирует в дальнейшем замещать российский товар аналогичным из нескольких стран: Норвегии, Великобритании, Германии, США и других стран. Кроме того, крупным поставщиком СУГ в страну является Швеция.

Евросоюз СУГ Швеция Польша
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