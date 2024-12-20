Поиск

Белый дом призвал федеральные учреждения США подготовиться к шатдауну

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Административно-бюджетное управление США в пятницу предупредило различные федеральные ведомства о необходимости готовиться к приостановке работы правительства (шатдауну), сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представит еще один законопроект по финансированию федерального правительства в попытке избежать приостановки его работы. Голосование по нему должно пройти в пятницу и стать последней попыткой не допустить шатдауна.

При этом неясно, включено ли в него требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить потолок госдолга: оно, как отмечает издание The Hill, усложнило переговоры на тему финансирования, встретив возражения со стороны и демократов, и республиканцев.

В четверг Палата представителей отклонила предыдущий предложенный Джонсоном законопроект по финансированию правительства. Демократы во главе с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом назвали законопроект "смехотворным".

Представленное Джонсоном накануне предложение позволило бы сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц. Трамп в свою очередь быстро поддержал этот законопроект, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа" и призвав законодателей поддержать его.

Ранее Трамп выступил против согласованного лидерами обеих палат компромиссного проекта по продлению финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года. Он призвал внести в него изменения и увеличить потолок госдолга.

Белый дом США Дональд Трамп Майк Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5582 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });