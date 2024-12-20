Белый дом призвал федеральные учреждения США подготовиться к шатдауну

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Административно-бюджетное управление США в пятницу предупредило различные федеральные ведомства о необходимости готовиться к приостановке работы правительства (шатдауну), сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представит еще один законопроект по финансированию федерального правительства в попытке избежать приостановки его работы. Голосование по нему должно пройти в пятницу и стать последней попыткой не допустить шатдауна.

При этом неясно, включено ли в него требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить потолок госдолга: оно, как отмечает издание The Hill, усложнило переговоры на тему финансирования, встретив возражения со стороны и демократов, и республиканцев.

В четверг Палата представителей отклонила предыдущий предложенный Джонсоном законопроект по финансированию правительства. Демократы во главе с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом назвали законопроект "смехотворным".

Представленное Джонсоном накануне предложение позволило бы сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц. Трамп в свою очередь быстро поддержал этот законопроект, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа" и призвав законодателей поддержать его.

Ранее Трамп выступил против согласованного лидерами обеих палат компромиссного проекта по продлению финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года. Он призвал внести в него изменения и увеличить потолок госдолга.