В РСПП считают, что ситуация с платежами требует скорейшего создания аналога SWIFT

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает проблему с трансграничными платежами наиболее серьезным вызовом для бизнеса в настоящий момент и рассчитывает на появление в ближайшее время системных решений, в частности, за счет создания в рамках БРИКС+ альтернативы платежной системы SWIFT.

"Безусловно, в настоящий момент основные вызовы и трудности для российских компаний - и экспортеров, и внешней торговли в целом, они сосредоточены на получении платежей от нерезидентов и проведении платежей в пользу нерезидентов. Компании, безусловно, умеют находить варианты различные и различные сценарии решения этой проблемы - это и использование платежных посредников, осуществление зачета встречных требований по экспортным и импортным контрактам, и ряд других механизмов используется", - охарактеризовал текущую ситуацию с трансграничным расчетами глава РСПП Александр Шохин.

Ситуация с платежами требует "новых, достаточно серьезных решений", заявил он, выступая в среду на сессии "Мировая торговля: инструмент развития, а не давления" Восточного экономического форума.

"В частности, речь идет и о механизмах по замене SWIFT. Здесь уже упоминалось, что работа такая в рамках БРИКС идет. Это и выстраивание платежных систем, альтернативных существующим", - сказал Шохин.

Президент РСПП высказал предположение, что создание разрабатываемой на базе БРИКС цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge "уже не за горами". "Хотелось бы, чтобы в Казани (в октябре в Казани пройдет саммит БРИКС - ИФ) уже "дорожная карта" по созданию такого рода системы была одобрена", - отметил глава РСПП.

"В частности, речь идет о том, чтобы максимально использовать инструменты, привязанные к товарам, которые способны выполнять функции меры стоимости, средства обмена и сохранения ценности. Речь идет о так называемых дуальных товарах - это и металлы, в том числе редкоземельные металлы, зерно, энергоносители. Здесь и у России, и у многих партнеров наших по БРИКС и ШОС есть свои конкурентные преимущества", - раскрыл Шохин свое видение базы для создания новой системы международных расчетов.

Он отметил, что проблема расчетов обсуждалась весной этого года на съезде РСПП с участием президента РФ Владимира Путина, а на этой неделе бизнес-объединение предоставило главе государства "предложения по механизмам и инструментам по повышению эффективности взаиморасчетов во внешнеэкономической деятельности".

"Здесь речь идет и о клиринге, и услугах организаций, которые специализируются на проведении взаиморасчетов. Это, безусловно, требует и снятия определенных барьеров", - сообщил Шохин.

"Мы считаем, что, несмотря на то, что законодательные меры приняты и по использованию криптовалют, и цифровых финансовых активов, тем не менее нормативное регулирование еще надо, что называется, донастраивать, здесь не только тюнинг нужен, но и какие-то достаточно решительные меры", - подчеркнул глава РСПП.