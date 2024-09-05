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Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Перегрев российской экономики пока сохраняется, но пик его уже пройден, считает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Перегрев, как таковой, сохраняется, но динамика его сейчас стабилизировалась", - сообщил Греф журналистам в рамках Восточного экономического форума. Он отметил все исторически низкие показатели безработицы и высокие показатели по загрузке производственных мощностей.

"Пока говорить рано о том, что экономика выходит из состояния перегрева", - отметил глава Сбербанка . При этом он обратил внимание на замедление роста ряда экономических показателей. "Это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли", - добавил он.

По мнению Грефа, пока еще сохраняется влияние высокого спроса на цены, инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне.

"Поэтому говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное", - сказал он. Глава Сбербанка надеется, что в сентябре будет наблюдаться нулевой рост цен, или же их снижение. "Тем не менее, пока еще говорить о том, что мы перешли в стадию снижения ставок, наверное, рановато", - отметил Греф.

Сбербанк Герман Греф ВЭФ
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