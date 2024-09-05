Сбер ожидает снижения маржинальности в 2025 г. в связи с налоговыми изменениями

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Налоговые изменения, которые заработают с 2025 года, повлияют на маржинальность Сбербанка, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам в рамках Восточного экономического форума.

"В принципе, да. Мы компания, которая платит, наверно, самый большой налог на прибыль в стране. Для нас повышение налогов на 5% пропорционально увеличивает нагрузку, это не сложно посчитать", - сказал Греф, отвечая на вопрос, завершил ли Сбербанк оценку влияния налоговых изменений.

Решение по федеральному инвестиционному вычету также значимо для финансовых показателей Сбербанка, добавил он. "Очень хороший инструмент для большого количества компаний, которые много инвестируют. Мы компания, которая очень много инвестирует. Но, к сожалению, банки выведены из-под действия этой поправки. Поэтому обе меры для нас существенны", - отметил Греф.

Повышение налога на доходы физических лиц, учитывая уровень безработицы, приведет к тому, что компании будут вынуждены компенсировать это увеличением зарплат, считает глава Сбербанка. "Для разных секторов эта ситуация будет разной. В первую очередь, мы видим, что сектора, где труд является очень значимой составляющей, такие как, допустим, IT-отрасль и т.д., окажутся в сложной ситуации", - продолжил он.

"Немножко все по-разному будут это переживать, мы это переживем, но, конечно, для нас это прямой вычет, снижение нашей маржинальности в следующем году", - заключил Греф.