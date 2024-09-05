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Строительство новой верфи в Приморье оценивается более чем в 200 млрд руб.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Строительство новой верфи во Владивостоке оценивается в сумму свыше 200 млрд рублей, оно может начаться в конце 2025 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.

"По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдёт на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трёх лет, по опыту "Звезды", - сообщил он.

По его словам, объем средств на строительство верфи оценивается более чем в 200 млрд рублей.

Денис Мантуров Владивосток
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