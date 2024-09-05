Сбер отметил снижение числа звонков мошенников гражданам и физических атак на банк

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает кратное снижение количества мошеннических звонков гражданам, а также сокращение физических атак на банк, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы еще не так давно фиксировали количество звонков, которые поступают россиянам в сутки, - не менее 20 млн. На сегодняшний день такое количество звонков уменьшилось и, по нашей оценке, последние пару недель достигает примерно 6-7 млн в день", - сказал Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам зампреда правления Сбербанка, снижение количества звонков связано с несколькими факторами. Один из них - действие мер, которые направлены на ужесточение правил покупки сим-карт, а также эффективная работа российских правоохранительных органов.

"Второе - не секрет, что подавляющее большинство так называемых колл-центров находится на территории Украины. И, безусловно, удары по энергоснабжающим структурам в Украине дают, на наш взгляд, определенные свои действия. В том числе мобилизационные вопросы, которые там сегодня применяются. Потому что многие работники колл-центров были призваны точно так же, по нашей информации, в ряды вооруженных сил", - добавил он.

Снижения количества физических атак на банк удалось достичь благодаря превентивным мерам и усилению безопасности.

"Если взять аналогичный период прошлого года, то мы фиксировали за последние четыре месяца не менее 20 таких случаев. Были приняты серьезные меры, в том числе мы стали применять инструменты искусственного интеллекта для того, чтобы выявлять тех, кто может совершить подобного рода шаг. Мы стали использовать превентивные методы бесед, встреч, информирования для того, чтобы не допускать подобного рода совершаемых преступлений, то есть нападений на банк", - сказал Кузнецов.

"Речь идет прежде всего о том, что граждане, которые находятся под воздействием телефонных мошенников, могут зайти в офис, облить кого-то зеленкой, бросить петарду. Все это снимается на мобильный телефон. Таких случаев мы зафиксировали за последнее время не более четырех", - добавил он.