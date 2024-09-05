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Дюков считает, что ОПЕК+ не стоит принимать спонтанных решений по поводу добычи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК+ не стоит принимать поспешных решений по вопросу наращивания добычи с октября на фоне падения цен на нефть, котировки могут стабилизироваться уже в ближайшее время, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

По его мнению, рынок сейчас находится под давлением различных факторов.

"Это и ожидание того, что Ливия добавит на рынок 0,5 млн б/с. Это и, соответственно, сигналы о том, что происходит определенное замедление роста в ряде крупных мировых экономик. Это и ожидание рынком увеличения добычи в странах-участницах ОПЕК+ с октября. А также волатильная ситуация на мировых финансовых рынках", - поделился Дюков своим мнением с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

"Но это далеко не первый раз, когда рынок нефти переживает период коррекции цен. Думаю, в ближайшее время цены стабилизируются", - отметил глава "Газпром нефти".

Он подчеркнул, что ОПЕК+ необходимо взвесить все эти факторы, прежде чем принимать решение о параметрах сделки и добровольных сокращений.

"Мне кажется, никогда не следует принимать какие-то спонтанные решения на эмоциях. До октября есть еще время, чтобы провести анализ, оценить ситуацию. ОПЕК+ много раз подтверждал, что является эффективным механизмом для поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке. Если нужны будут какие-то корректирующие действия, уверен, они будут предприняты странами-участницами сделки", - сказал Дюков.

Накануне неназванные источники агентства Bloomberg среди делегатов ОПЕК+ сообщили, что альянс близок к принятию решения об отсрочке запланированного увеличения нефтедобычи с октября на 180 тыс. баррелей в сутки. По их словам, переосмысление плана произошло после падения нефтяных котировок ниже $73 за баррель в начале недели, что является минимумом с конца 2023 года.

Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до октября 2024 года, затем оно постепенно, на ежемесячной основе должно сворачиваться в течение года (на 180-200 тыс. б/с в месяц).

Однако страны-добровольцы (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) подчеркивали, что могут отказаться от наращивания или развернуть его в обратную сторону в зависимости от ситуации на рынке.

Александр Дюков Газпром нефть ОПЕК+
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